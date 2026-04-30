Faili meçhul dosyalarının yeniden açılması Jale'nin ailesine umut oldu

Adana'da 16 yıl önce öldürülen hostes Jale Sürer ve sevgilisi Hakan Uçar'ın faili meçhul dosyasının tekrar ele alınması aileyi umutlandırdı.

Şehirlerarası bir otobüs firmasında hostes olarak çalışan Jale Sürer, 2 Haziran 2010'da Ankara-Adana seferinden döndükten sonra otogarda sevgilisi Hakan Uçar ile buluştu. Birlikte yemek yiyen çift, daha sonra otomobille Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ne gitti. O geceden sonra ise ikiliden bir daha haber alınamadı.

Endişelenen ailelerin kayıp başvurusunun ardından başlatılan aramalarda, ertesi gün mahallede çalışan narenciye işçileri Uçar'a ait otomobili bir sulama kanalında buldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemelerde yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, elleri plastik kelepçeyle bağlanmış halde Jale Sürer'in cansız bedenine ulaştı. Bir gün sonra ise yakın bir noktada Hakan Uçar'ın başından silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın bulunduğu bölgeye yakın bir yolda kan izleri tespit ederek detaylı çalışma yaptı. Sudan çıkarılan otomobil emniyet otoparkına çekilirken, araçta da kriminal inceleme gerçekleştirildi. Genç çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerin ardından ailelerine teslim edilerek toprağa verildi.

Aradan geçen 16 yıla rağmen cinayetin failleri ya da olayın perde arkası aydınlatılamadı. Dosya, faili meçhul olarak kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların inceleneceği açıklaması, Hatice ve Kazım Sürer çiftinde umut ışığı oldu.

Acılı anne Hatice Sürer (53), "16 yıl oldu kızım öleli. Daha failleri bulunmadı, biz de bulunmasını istiyoruz. Acı çekiyoruz, bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Baba Kazım Sürer is, "Son haberler çıktı, faili meçhul dosyalar yeniden açılıyor diye. Bize bir ışık doğdu, umut ışığı oldu. Çok mutluyuz şu anda" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı