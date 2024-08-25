Fabrika İşçisi Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti

Tekirdağ Çerkezköy'de bir bankanın Atm'sinde para bulan fabrika işçisi, bir çocuk babası Sami Erdem'in duyarlı davranışı, 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Sami Erdem, bulduğu yüklü miktardaki parayı polis ekiplerine tutanak eşliğinde teslim etti. Polis, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Çerkezköy'de bir fabrikada çalışan Sami Erdem, Atatürk Caddesi'nde bir bankanın Atm'sinden para çekmek istediği sırada, ekranda "paranızı alınız" yazısını fark etti. ATM haznesinde duran parayı gören Erdem, kısa bir şaşkınlık yaşadı. Parayı saydığında yüklü miktarda olduğunu tespit eden fabrika işçisi, paranın sahibi gelir diye bir süre ATM önünde bekledi. Ancak kimse gelmeyince, parayı Gazi Polis Merkezi'ne teslim etmeye karar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte merkeze giden Sami Erdem, bulduğu parayı tutanakla polis ekiplerine teslim etti. Polis, bankamatikteki işlem hareketlerine bakarak, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Duyarlı davranışı nedeniyle Sami Erdem'e teşekkür edildi.

"İhtiyacı olan birinin olabilir"

Parayı bulduğunda şaşkınlık yaşadığını belirten Sami Erdem, "Parayı saydıktan sonra bir süre bankamatik önünde bekledim. Gelen giden olmadıktan sonra bu para ihtiyacı olan birinin olabilir diye düşündüm ve polisi arayıp durumu anlattım," dedi. - TEKİRDAĞ