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İkinci "Cihantimur" vakasında kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

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Eyüpsultan'da arızalanan UTV aracını kontrol eden Muhammed Gürcan Koçak, havalimanı yolcu servisinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, aynı bölgede benzer kaza sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'yi akıllara getirdi. Kaza sonrası kaçan servis şoförü tutuklanırken vahşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 22 Şubat Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda iddiaya göre; Muhammed Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

ORMANLIK ALANA SAVRULDU

UTV'yi tamir etmeye çalıştığı sırada havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y., Muhammed Gürcan Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın cenazesi 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri ise kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İkinci 'Cihantimur' vakasında kaza anı görüntüleri ortaya çıktıMuhammed Gürcan Koçak (25)

"DOMUZA ÇARPTIĞIMI DÜŞÜNDÜM" DEDİ

Olayın ardından kaçtığı tespit edilen servis aracı şoförü M.Y., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan M.Y.'nin polisteki ilk ifadesinde, şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci 'Cihantimur' vakasında kaza anı görüntüleri ortaya çıktıM.Y.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otoyolda seyreden servis aracının önce frene bastığı ardından da yoluna devam ederek bir kez daha frene bastığı anlar görülüyor. Servis aracı şoförü görüntülerde kazanın ardından durmuyor ve yoluna devam ediyor.

AKILLARA "TİMUR CİHANTİMUR" GELDİ

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te benzer bir facia yaşanmıştı. Olayda, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı. ABD'de tutuklanan iki şüphelinin iade süreci ise devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

En ağır cezayı alsın inşallah bi can gitmiş

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