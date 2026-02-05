Eyüpsultan'da viyadük altındaki cesetle ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Eyüpsultan'da 26 Ocak'ta viyadük altında erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan, Nurtepe viyadüğünün altında 26 Ocak'ta bir erkek cesedi bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin Abdülsamet Temur'a ait olduğunu tespit etmiş, üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan şırıngalar bulunmuştu. İki gün önce ağabeyi tarafından kayıp müracaatında bulunan Abdülsamet Temur'un ölümü polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçmişti. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında polis ekipleri,yaptığı çalışmalarda Temur'un ölümüne ilişkin son olarak birlikte uyuşturucu kullandığı belirlenen Zekeriya T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Zekeriya T., adliyeye sevk edildi.

"Cesedin cebine uyuşturucu maddeleri koyup intihar süsü vermek istedim"

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan cinayet şüphelisi Zekeriya T.'nin, "Sosyal medya üzerinden tanışmıştık. Birlikte uyuşturucu içmek için benim kiraladığım evde buluştuk. Uyuşturucu kullanıp sohbet ettik. Ancak daha sonra ikimizde aldığımız uyuşturucunun etkisiyle bayılmışız. Sabah kalktığımızda onu hareketsiz olduğunu görünce kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca paniğe kapıldım. Birlikte uyuşturucu kullandık. Sabah kalktığımda ölmüştü. Cinayet üzerime kalacak diye çok korktum. Cesedin cebine uyuşturucu maddeleri koyup intihar süsü vermek istedim. Cesedi bavulla taşıyarak viyadük altına bıraktım" dediği öğrenildi. - İSTANBUL