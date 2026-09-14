Eyüpsultan’da alkollü sürücü binaya çarptıktan sonra bahçeye uçtu: 2 yaralı

Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek binanın 3. katına çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki vatandaş yaralandı.

Olay 23.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Dar Ykş. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü iddia edilen sürücü, 34 BTL 763 plakalı otomobilinin hakimiyetini kaybederek sokakta bulunan bir binanın 3. katına çarptı. Ardından yaklaşık 15 metreden binanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgeyi güvenlik bantlarıyla kapattı. İtfaiye ekipleri aracın içinde bulunan kişileri çıkardı. Kaza sonucu yaralandıkları tespit edilen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçeye düşen otomobili çıkartmak için ekipler çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı