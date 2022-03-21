Alışveriş yapan annesini dükkanın önünde bekleyen çocuğa yumruklu saldırı kamerada

Eyüpsultan ilçesi Rami Cuma Mahallesi'nde 19 Mart'ta meydana gelen olayda, 9 yaşındaki M.K. annesi ile birlikte alışveriş için bir kuruyemiş dükkanının önüne geldi.

ANNESİNİ BEKLERKEN BİR KİŞİ ÇOCUĞA YUMRUK ATTI

Annesi alışveriş yaptığı sırada bekleyen M.K'nın başına, kaldırımdan geçen bir kişi yumruk attı. M.K'nın ağlayarak olayı anlattığı annesi Zekiye K, kuruyemişçinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle birlikte Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giderek, şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin şüpheliyi bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin, çocuğun başına vurduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun başına yumruk atan saldırganın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi yer aldı.