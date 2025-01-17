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Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayınladığı video aracılığıyla tebliğini yapan ve peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi. Yaşadığı zorlukları Hz. Muhammed'in peygamberlik sürecine benzeten Zal, "Allah'ın kalplerini mühürlediği bu insanlara karşı hiçbir şey yapamam. İnançsızlıkları onların kendi tercihleridir ve bu konuda sorumluluğum yoktur" dedi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve bir dönem icra ettiği avukatlık mesleğini, "Şeriata uygun değil" diyerek bırakan Eylül Ecem Zal, geçtiğimiz günlerde kendisini 'peygamber' ilan etmişti.

"BANA İTAAT EDİN"

Tebliğini sosyal medya üzerinden yayınladığı video aracılığıyla yapan Zal, Şu'arâ Suresi'den, "Şüphesiz ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş, güvenilir bir resulüm. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım alemlerin Rabbine aittir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Selam, hidayete tabi olanlaradır." ifadelerine yer vermişti. Zal'ın kendisine "Allah'ın elçisi" olarak hitap etmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

İNANMAYANLARA SESLENDİ: ALLAH'IN KALPLERİNİ MÜHÜRLEDİĞİ İNSANLARA KARŞI HİÇBİR ŞEY YAPAMAM

Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, yayınladığı son videoda bu kez kendisine inanmayanlara seslendi. Yaşadığı zorlukları Hz. Muhammed'in peygamberlik sürecine benzeten Zal, "Allah'ın kalplerini mühürlediği bu insanlara karşı hiçbir şey yapamam. İnançsızlıkları onların kendi tercihleridir ve bu konuda sorumluluğum yoktur." ifadelerini kullandı. Toplumdan gelen sert eleştirilerin de kendisini yıldırmadığını vurgulayan Zal, peygamberlik iddiasını savunmaya devam edeceğini dile getirdi.

ATATÜRK'E HAKARET ETMİŞTİ

Eylül Ecem Zal, peygamberliğini ilan etmeden önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği bir video yayınlamış ve tepkileri çekmişti. Zal, Atatürk hakkında, "Mustafa Kemal Atatürk gibi eser sahipleri binalarıyla beraber cehenneme sürülecektir" demişti.

Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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