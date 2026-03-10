Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

Eyüpsultan'da 2024 yılında 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin davada, oğulları Cihantimur'u yurt dışına kaçırdıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur'un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına 13 Temmuz tarihinde İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından anne Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur'un da bulunduğu kişilerle oğlunu iş birliği halinde kaza yerinden kaçırarak ilerleyen zamanda yurt dışına çıkarmıştı.

13 Temmuz'da hakim karşısına çıkacaklar

Olaya ilişkin aralarında Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 5 sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına 13 Temmuz tarihinde İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Özer Aci, Şükriye Aci, Pervin Aci ile Ezgi Hilal Büyük 'müşteki' sıfatıyla yer alırken Hasan Topal, İbrahim Gümüş, Süleyman Keçici ve Tahsin Arslan 'mağdur' sıfatıyla yer aldı. Ayrıca Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe, Ayşe Ceren Saltoğlu ve Berna Öcalgiray 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, 1 Mart 2024'te şüpheliler Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un oğlu olan Timur Cihantimur'un, kullanımında olan araç ile trafik kazası yaptığı, kaza sonucunda Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği ve Süleyman Keçici, İbrahim Gümüş, Hasan Topal ve Tahsin Arslan'ın yaralandığı anlatıldı.

Olay yerinden kaçırdıkları ve delil niteliğindeki telefonu ele geçirdikleri belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Tok ve şüpheli Saltoğlu'nun birlikte hareket ederek, Timur Cihantimur'u olay yerinden alarak Tok'a ait ikamete götürdükleri, kazada yaralanan İbrahim Gümüş'e ait cep telefonunun olay yerinde bilgi sahibi Z.H. tarafından alındığı, daha sonra K.A. aracılığıyla bir sitenin duvarına bırakıldığı ve site güvenliği tarafından muhafaza altına alındığı, şüpheliler Adem Kızıltepe, Eylem Tok ve Berna Öcalgiray'ın, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunun delili niteliğindeki telefonu almak amacıyla siteye gittikleri, güvenlik amiri tarafından telefonun Öcalgiray'a teslim edildiğinin aktarıldığı iddianamede, telefonun daha sonra şüpheli Adem Kızıltepe tarafından kolluk görevlilerine teslim edildiği, bu kapsamda şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek delili ele geçirdiklerinin değerlendirildiği ve savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi.

Söz konusu telefon şüpheliler tarafından alındıktan sonra, Timur Cihantimur'un bulunduğu eve şüpheliler Eylem Tok, Bülent Cihantimur, Ayşe Ceren Saltoğlu ve Adem Kızıltepe'nin gittiğinin belirtildiği iddianamede, Timur Cihantimur'ın annesi ve babasının bir süre bu ev içerisinde kaldıkları, şüpheli Saltoğlu ve Kızıltepe'nin evin dışarısında bekledikleri, sonrasında Bülent Cihantimur'a ait araç ile Timur Cihantimur ve babasının yola çıktıları, şüpheliler Tok ve Saltoğlu'nun bu aracı takip ettiği, bir süre sonra Bülent Cihantimur'un aracının yolda durduğu, kendilerini takip eden Ayşe Ceren Saltoğlu'nun kullanımındaki araca Timur Cihantimur'un bindiği, bu esnada valizin de şüpheli Bülent Cihantimur'un aracından Saltoğlu'nun aracına aktarıldığı ifade edildi.

Suç işleyen bir kişiyi yakalanmaktan kurtarmak için imkan sağladıkları aktarıldı

Şüpheliler Eylem Tok, Bülent Cihantimur, Ayşe Ceren Saltoğlu ve Adem Kızıltepe'nin yaşı küçük Timur Cihantimur'u alkol testi yapılmadan ve ifadesi alınmadan yurt dışına çıkarttıklarının aktarıldığı iddianamede, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Berna Öcalgiray'ın, kazada yaralanan mağdur İbrahim Gümüş'e ait olan, kaza anında olay yerinde bulunan ve suçun delili olan telefonu gizledikleri, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu işledikleri, şüphelilerin suç işleyen bir kişiyi yakalanmaktan kurtarmak için imkan sağladıkları kaydedildi.

İddianamede, Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un olay gecesi uçak ile Mısır'a, Mısır'dan da Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtikleri, olayın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen dönmedikleri, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 'suçluyu kayırma' suçunu işledikleri de kaydedildi.

10 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Berna Öcalgiray'ın ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan, Timur Cihantimur hakkında olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

