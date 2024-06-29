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Sözleneceği gün kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Elazığ'da akşama yapılacak söz törenine hazırlanmak için kuaföre giden 29 yaşındaki Tuğçe, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız, en mutlu gününde hayatını kaybetti.

Elazığ'da 29 yaşındaki bir kız, kendisini istemeye gelecekleri günde gittiği kuaförde kalp krizi geçirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan talihsiz kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evliliğe giden ilk adımda kalp krizi geçiren genç kız hayatını kaybetti

KUAFÖRDE ANİDEN RAHATSIZLANDI

Sürsürü Mahallesi'nde bir kuaför ve makyaj salonunda akşama sözü olan 29 yaşında Tuğçe A., gittiği kuaför salonunda aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Evliliğe giden ilk adımda kalp krizi geçiren genç kız hayatını kaybetti

Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tuğçe A., burada yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda genç kadının, kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak hastaneye giden Tuğçe A.'nın akrabaları ve damat tarafı yasa boğuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalp Krizi Kuaför Elazığ 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

VEFA:

Corona aşılarından dolayı birçok insanda kalp ve damar sağlığı üzerinde çok olumsuz yan etkileri oluştu. Kardiyologlarda baya bir hasta yoğunluğu var. Kalp krizi vakaları genç yaşlara kadar indi. Kalp krizi bir anda götürüyor. Mutlaka kontrollerinizi yaptırın,..

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Düsünür:

Haberlerde olsun cevre sakinlarimizden olsun genc yasta kalp krizden vefat edenlerin sayisi gun gectikce daha fazla duymaya basladim

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Marko Apostolidis:

balık pahalı...

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Salih Kandıralı:

Yok abi. Aşılardan değildir. Komplo teorisi bunlar.

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isa yatar:

Arkadaşlar Allah Resulü nü dinleyelim bizim iyiliğimizi ister Dünya ile benim ne alâkam var. Ben, dünyada bir ağaç altında gölgelenip de bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurmaktadır (Tirmizî, Zühd 44 )

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Marko Apostolidis:

allah günahlarını af etsin... kimsenin canına kıymadı kimsenin kanını akıtmadı.

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Erdal_19:

tüh

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