Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu

Konya'da kendisini bekar ve doktor olarak tanıtan bir kadın, nişanlandığı erkekten aldığı takı ve paralarla ortadan kayboldu. Evli olduğu ortaya çıkan kadın ve annesi, 'dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 58 bin TL para cezasına çarptırıldı.

NİŞAN TAKILARINI ALIP KAÇTI

Konya'da yaşayan Dilara S., 2022 yılının Haziran ayında tıp fakültesini yeni bitirdiğini söyleyerek T.K. (35) ile nişanlandı. Nişan töreninde, genç kadının annesi Hacer S.'nin ısrarıyla çok sayıda ziynet eşyası ve para takıldı. Ancak kısa süre sonra T.K., nişanlısının Ocak ayında evlendiğini öğrendi. Bu gelişme üzerine nişanı bozdu, ancak Dilara S. nişan takılarını bozdurup 140 bin TL ile ortadan kayboldu.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA...

Sabah'ta yer alan habere göre; T.K., yaşadıklarının ardından savcılığa giderek dolandırıcılık suç duyurusunda bulundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilara S. ile annesinin işbirliği içinde hareket ettiğini belirleyerek, iki kişi hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Anne Hacer S., kızının evli olduğunu bilmediğini öne sürdü, ancak savcılık bu savunmayı "hayatın olağan akışına aykırı" bularak reddetti.

"EVLİLİĞİM FORMALİTEYDİ" SAVUNMASI

Sanık Dilara S., ifadesinde ilginç bir savunma yaptı. Evliliğinin formalite olduğunu belirten kadın, "Evlendiğim kişi aslında kardeşiyle sevgiliydi. Beni tehdit ettiği için böyle yapmak zorunda kaldım" dedi.

TANIKLAR HER ŞEYİ ANLATTI

Tanık ifadelerine göre, Dilara S. kendisini doktor olarak tanıtıp yurtdışında yüksek lisans yapacağını söyleyerek T.K.'nın annesi N.K.'dan 9 bin 500 Euro aldı. T.K. ve ailesinin toplam zararının 20 bin Euro olduğu tespit edildi.

HAPİS VE PARA CEZASI ALDILAR

Mahkeme, zararı karşılamayan anne-kızı 'dolandırıcılık' suçundan suçlu buldu. Sanıklara iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis ve 58 bin 320 TL adli para cezası verildi. Mahkeme ayrıca, cezanın 10 eşit taksitte ödenmesine hükmetti.