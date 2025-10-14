Haberler

Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu

Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da kendisini bekar ve doktor olarak tanıtan Dilara S., nişanlandığı T.K.'dan aldığı takı ve paralarla kayıplara karıştı. Evli olduğu ortaya çıkan kadın ve annesi, 'dolandırıcılık' suçundan yargılandıkları davada 2 yıl 6 ay hapis ve 58 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Konya'da kendisini bekar ve doktor olarak tanıtan bir kadın, nişanlandığı erkekten aldığı takı ve paralarla ortadan kayboldu. Evli olduğu ortaya çıkan kadın ve annesi, 'dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 58 bin TL para cezasına çarptırıldı.

NİŞAN TAKILARINI ALIP KAÇTI

Konya'da yaşayan Dilara S., 2022 yılının Haziran ayında tıp fakültesini yeni bitirdiğini söyleyerek T.K. (35) ile nişanlandı. Nişan töreninde, genç kadının annesi Hacer S.'nin ısrarıyla çok sayıda ziynet eşyası ve para takıldı. Ancak kısa süre sonra T.K., nişanlısının Ocak ayında evlendiğini öğrendi. Bu gelişme üzerine nişanı bozdu, ancak Dilara S. nişan takılarını bozdurup 140 bin TL ile ortadan kayboldu.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA...

Sabah'ta yer alan habere göre; T.K., yaşadıklarının ardından savcılığa giderek dolandırıcılık suç duyurusunda bulundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilara S. ile annesinin işbirliği içinde hareket ettiğini belirleyerek, iki kişi hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Anne Hacer S., kızının evli olduğunu bilmediğini öne sürdü, ancak savcılık bu savunmayı "hayatın olağan akışına aykırı" bularak reddetti.

"EVLİLİĞİM FORMALİTEYDİ" SAVUNMASI

Sanık Dilara S., ifadesinde ilginç bir savunma yaptı. Evliliğinin formalite olduğunu belirten kadın, "Evlendiğim kişi aslında kardeşiyle sevgiliydi. Beni tehdit ettiği için böyle yapmak zorunda kaldım" dedi.

TANIKLAR HER ŞEYİ ANLATTI

Tanık ifadelerine göre, Dilara S. kendisini doktor olarak tanıtıp yurtdışında yüksek lisans yapacağını söyleyerek T.K.'nın annesi N.K.'dan 9 bin 500 Euro aldı. T.K. ve ailesinin toplam zararının 20 bin Euro olduğu tespit edildi.

HAPİS VE PARA CEZASI ALDILAR

Mahkeme, zararı karşılamayan anne-kızı 'dolandırıcılık' suçundan suçlu buldu. Sanıklara iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis ve 58 bin 320 TL adli para cezası verildi. Mahkeme ayrıca, cezanın 10 eşit taksitte ödenmesine hükmetti.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Trump'ın Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı! O anlar kamerada

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıCevap :

6 ay hapis nedir yav ?

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

Bari okumayı öğrenseydin

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarıali tartan:

2 yıl 6 ay

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıDevran Demir:

çok az ikinci evlilik oyunundan bunu misliyle çıkarır bunlara kazık çıkacaksın

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

20 bin euro dolandiricilik yap..Bunun karsiligi iyi hal indirimi,bir iki ay yatip cik..ve 58 bini de 10 taksitle ode..!Muhtesem adalet sistemimiz.....Artik bu ulkede sahtekarlik ve hirsizlik suc olmaktan cikti..Nedeni belli..

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

Editorde bunlarin yuzlerini saklar..Aq dolandirdiklari paraya ortakmisin olum,gostersene herkes gorsun bunlari..

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Mustafa:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 231.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Özdemir:

Kripto ayvayı yedi bu günde geçen cıma zaten paralar buhar oldu biçok hesap sıfırlandı düştü gene çıkacak diye alanlarınki gene sıfırlandı.

yanıt0
yanıt0
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahırda büyük rezillik: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Ahırda büyük rezillik: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İnanılmaz bir başarı öyküsü! 'Yaşaması bile mucize' deniyordu, şimdi fırtına gibi esiyor

İmkansız denileni başardı
Dünyaca ünlü kaleci topu bırakıp fareyi yakalamaya çalıştı

Dünyaca ünlü kaleci topu bırakıp fareyi yakalamaya çalıştı
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.