Evinin damında oynarken akıma kapıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin damında oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, akşam üzeri Düziçi ilçesi Ellek beldesine bağlı Şehit Ali Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin damında oyun oynayan 7 yaşındaki Ali A., evinin üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı. Ailesi tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Ali'nin vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından Ali A., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Torununun bu sene ilkokula başlayacağına söyleyen dede Ali Kurt, "Annesiyle evdeyken çocuk aşağıdan yukarı dama çıkıyor. Damda da elektrik yaklaşık dama 2 metre falan. Daha önce müracaat ettik kaldırın diye dilekçe verdik. Cuma günü yine geldi elektrikçiler zarar vermez dediler. İşte bugün de torunum annesi 2 dakika önce yanımdaydı diyor. Birden dama çıkmış. Elektrik sesine çıkmış annesi 1 metrelik cisimle yüksek gerilime vurunca çok büyük bir gürültü olunca herkes koşmuş. Annesi çıktığında zaten damda baygın haldeymiş. Orada çiçek tenekelerinde topraklar falan varmış. Arkadaşlar gelmiş. Komşular koşmuşlar toprağı dökmüşler. Nemli bir toprak elektrik çarptığında tabii ki elektriğin akımı toprağa gitsin diye eskiden beri bunu söylüyorlar. Toprağı belemiş arkadaşlar ama çocuk şimdi şu an hastanede. Durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Doktorlar göstermiyor ama hayırlısı Allah'tan" dedi. - OSMANİYE