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Evini yakıp kendini kuyuya attı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe veren vatandaş, daha sonra kendisini 25 metre derinlikteki kuyuya attı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, kuyuya düşen vatandaş da sağ olarak kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe veren vatandaş, daha sonra kendisini 25 metre derinlikteki kuyuya attı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, kuyuya düşen vatandaş da sağ olarak kurtarıldı.

Gümüşlük Mahallesi 5224 Sokak'ta yaşamını sürdüren ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.A.I. adlı vatandaş, iddiaya göre akşam saatlerinde evini ateşe verdi. Ardından evinin bahçesine çıkarak bölgede bulunan başkasına ait bir motosiklete zarar verdi ve evinin bahçe kısmını da yakmaya çalıştı. Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Evini yakıp kendini kuyuya attı

EKİPLERİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE KENDİNİ KUYUYA ATTI

Evini yakan vatandaş, ekiplerin geldiğini görünce kendisini bahçedeki 25 metre derinliğindeki kuyuya attı. İtfaiye ekipleri bir taraftan yangını söndürürken, bir taraftan da kendini kuyuya atan vatandaşı kurtarmak için büyük çaba harcadı. Ekiplerin çabası ile yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

Evini yakıp kendini kuyuya attı

Kuyudaki yaralı vatandaş, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bodrum Muğla 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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