Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Başaran Mahallesi'nde 24 yaşındaki Ömer Kilimci isimli şahıs, eline aldığı silahla birlikte evlenmek istediği fakat ailesinin evlenmelerine izin vermediği 17 yaşındaki Yaprak Türk'ün evinin önüne giderek "Dışarı çıkın" diye bağırmaya başladı.

SEVDİĞİ KIZA VE AİLESİNE ATEŞ AÇTI

Sesleri duyan genç kız ve ailesi, dışarı çıkıp Kilimci'yi sakinleştirmeye çalıştı. İddiaya göre, Kilimci, Yaprak Türk'e 'Önce seni, sonra da kendimi öldüreceğim" diyerek ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yaprak Türk kanlar içerisinde yere düşerken saldırgana müdahale etmeye çalışan genç kızın annesi Şehka T., ve kardeşleri Mehmet Emin T. ile Gülseren T. de mermilerin hedefi oldu.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Zanlı, geldiği araçla olay yerinden kaçarken bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Yaprak Türk, hayatını kaybetti.

OTOMOBİLDE KENDİNİ VURDU

Yaprak Türk'ün öldüğü bilgisini alan Ömer Kilimci, Viranşehir merkez Hürriyet Mahallesi'nde aracın içerisinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti. Türk ile Kilimci'nin cesetleri, olay yerlerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.