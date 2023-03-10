Evinde yattığı sırada ağzından tabanca ile vuruldu 3. Sayfa Haberleri Evinde yattığı sırada ağzından tabanca ile vuruldu Adana'da bir kişi evinde yattığı sırada dışarıdan açılan ateş sonucunda ağzından vurularak yaralandı. Evinde yattığı sırada ağzından tabanca ile vuruldu ADANA - Adana'da bir kişi evinde yattığı sırada dışarıdan açılan ateş sonucunda ağzından vurularak yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, Onur A.'ın evine tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı. Evinde yattığı sırada açılan ateş sonucunda Onur A., ağzından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin arama çalışmalarına devam ediyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Evinde yattığı sırada ağzından tabanca ile vuruldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.