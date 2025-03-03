Evinde ölü bulundu; sosyal medyada 'The End' yazmış

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kurttepe köyünde meydana gelen olayda; Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Birol Barış, komşusu ve arkadaşı M.A.'dan hafta sonu kalmak için Kurttepe köyündeki evinin anahtarını istedi. M.A.'dan anahtarı alan Barış, dün sabah saatlerinde köye gitti. M.A. da bugün, akşam saatlerinde köye giderek Barış'ı aradı. Arkadaşının telefonlara cevap vermemesi ve evin kapısını açmaması üzerine şüphelenen M.A., camı zorlayarak girdiği evde Birol Barış'ı kemerle soba borusuna asılı halde buldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPMIŞ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Barış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği değerlendirilen Barış'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. M.A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Birol Barış'ın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından 'The End' yazılı paylaşım yaptığı öğrenildi.

Soruşturma sürdürülüyor.