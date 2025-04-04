Apartmandan gelen yardım çığlığı ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın altındaki markette çalışanlar, polise, bir çocuğun yardım çığlığını duyduklarını ihbar etti.

POLİSLER KAPI KAPI ARADI

Adrese sevk edilen polis ekipleri, marketin üstündeki binadaki kapıları çaldı. Evde olmayan apartmandakilere ekipler telefonla ulaştı. Çığlığın Beyza Y.'nin oturduğu daireden geldiği belirlendi.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Beyza Y.'nin 6 yaşındaki yeğeni D.S.Y.'yi evde bırakıp markete gittiği sırada çocuğun evde korkup çığlık attığı ortaya çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Ekipler tutanak tutup, ayrıldı. Polislerin binadaki çocuk çığlığını araştırdığı anlar kameraya yansıdı.