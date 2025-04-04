Apartmandan gelen yardım çığlığı ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 6 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu evden yardım çığlığı attığı ihbarı, polisi harekete geçirdi. Çocuğun, kendisine bakan halasının markete gitmesi nedeniyle evde yalnız kaldığı ve korkup çığlık attığı ortaya çıktı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın altındaki markette çalışanlar, polise, bir çocuğun yardım çığlığını duyduklarını ihbar etti.
POLİSLER KAPI KAPI ARADI
Adrese sevk edilen polis ekipleri, marketin üstündeki binadaki kapıları çaldı. Evde olmayan apartmandakilere ekipler telefonla ulaştı. Çığlığın Beyza Y.'nin oturduğu daireden geldiği belirlendi.
GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI
Beyza Y.'nin 6 yaşındaki yeğeni D.S.Y.'yi evde bırakıp markete gittiği sırada çocuğun evde korkup çığlık attığı ortaya çıktı.
O ANLAR KAMERADA
Ekipler tutanak tutup, ayrıldı. Polislerin binadaki çocuk çığlığını araştırdığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa