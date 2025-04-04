MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici

MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım

CHP Kurultayı'nda Özgür Özel'e sürpriz rakip!
Mezarlığa çakarlı araçla getirildi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

Bahçeli'nin mezar başında yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma

Okuldaki skandal görüntü için harekete geçildi

Apartmandan gelen yardım çığlığı ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı

Apartmandan gelen yardım çığlığı ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 6 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu evden yardım çığlığı attığı ihbarı, polisi harekete geçirdi. Çocuğun, kendisine bakan halasının markete gitmesi nedeniyle evde yalnız kaldığı ve korkup çığlık attığı ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın altındaki markette çalışanlar, polise, bir çocuğun yardım çığlığını duyduklarını ihbar etti.

Evde yalnız kalan çocuğun yardım çığlığı, ekipleri harekete geçirdi

POLİSLER KAPI KAPI ARADI

Adrese sevk edilen polis ekipleri, marketin üstündeki binadaki kapıları çaldı. Evde olmayan apartmandakilere ekipler telefonla ulaştı. Çığlığın Beyza Y.'nin oturduğu daireden geldiği belirlendi.

Evde yalnız kalan çocuğun yardım çığlığı, ekipleri harekete geçirdi

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Beyza Y.'nin 6 yaşındaki yeğeni D.S.Y.'yi evde bırakıp markete gittiği sırada çocuğun evde korkup çığlık attığı ortaya çıktı.

Evde yalnız kalan çocuğun yardım çığlığı, ekipleri harekete geçirdi

O ANLAR KAMERADA

Ekipler tutanak tutup, ayrıldı. Polislerin binadaki çocuk çığlığını araştırdığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.