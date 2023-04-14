Ev sahibinin üzerine yürüdüğü anları cep telefonuyla kaydeden kadın şikayetçi oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evden çıkması için kendisine ev sahibi tarafından psikolojik baskı yapıldığını söyleyen kiracı kadın yaşanan tartışmaları cep telefonuyla görüntülerken, ev sahibi kadın ise kiracısının çocuğuyla ilgilenmediği için çocuklarının tüm binayı rahatsız ettiğini, 2 ay...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evden çıkması için kendisine ev sahibi tarafından psikolojik baskı yapıldığını söyleyen kiracı kadın yaşanan tartışmaları cep telefonuyla görüntülerken, ev sahibi kadın ise kiracısının çocuğuyla ilgilenmediği için çocuklarının tüm binayı rahatsız ettiğini, 2 ay önce evden çıkacağını söylemesine rağmen çıkmadığını anlattı.

Manavgat Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, ev sahibi ile kiracının yaşadığı tartışma ve karşılıklı tehditleşmeler yer alıyor.

Konuyla ilgili konuşan kiracı Neslihan Kurt, 3 yıldır aynı evde kiracı olduklarını, bugüne kadar bir sorun yokken, Manavgat genelinde kiralarda meydana gelen fahiş artışı ev sahibinin kendilerine uygulamaya kalktığını iddia etti. Kurt, "İlk oturduğumuzda 600 lira kira ödüyorduk. Daha sonra 800, sonra da bin lira yaptılar. Yılda 3 kez zam yaptılar. Şimdi yüzde 300 zam yaparak kirayı 3 bin liraya çıkardılar. Biz bunu ödeyemeyeceğimizi söyledik ve bankaya kirayı 2 bin lira olarak yatırdık. Biz parayı yatırdıktan sonra gelip kapımıza baskı yaptılar. Bizi ölümle tehdit ettiler, 'Defolun gidin, sizi öldürürüm' gibi sözler sarf ettiler. Jandarmayı aradık ve jandarma geldi. Bu sabah yine aynı şeyler yaşandı. Video çektik, elimde kanıt var. Eşi bana el kaldırıp üzerime yürüdü. Ben kendisine bana el kaldırması durumunda mahkemeye vereceğimi, kadına şiddetten hapse gireceğini söyledim. Bu kez eşimin üzerine yürüdü. Eşim sakinliğini korudu" dedi.

"Kiralar yüksek diye kan dökülmesi mi lazım"

Manavgat'ta ev kiralarının başını alıp gittiğine dikkat çeken Neslihan Kurt, "Eşim sakinliğini korumasa kan dökülebilirdi. Manavgat'taki bu ev kiraları yüzünden mutlaka kan mı dökülmesi gerekiyor? Benim ikiz çocuklarım var. Bugüne kadar hiçbir tartışmamız olmazken, Manavgat'ta artan ev kiralarını görünce istediği kira artışı olmadığı için benim çocuklarımı bahane etmeye başladı. Çocuklarımın çok ses yaptıklarını söylüyorlar. Çocuklarım evde yere düşse tık diye bir ses çıksa akşama kadar ses yaptılar oluyor. Çocuktur, jandarma bile dedi. 'Çocuk ses yapar' dedi. Sürekli hakaretlere maruz kalıyoruz. Elimdeki video ile akşam tekrar jandarmaya gidip şikayette bulunacağız. Ağızları çok bozuk, sürekli evimize gelip tartışıyor, bağırıp çağırıyorlar. Psikolojik olarak etkileniyoruz. Evimizin suyunu kestiler, elektriğini de kesmelerinden korkuyoruz. Evden çıkmamız için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Yetkililerin sesimizi duymalarını istiyorum. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Memleketimize gitmeye kalksak 20 bin lira nakliye ödememiz gerekiyor. Bunu ödeyecek gücümüz yok" diye konuştu.

Kiracısını suçladı

Ev sahibi Emine Taş ise, kiracılarının çocukları ile ilgilenmediğini belirterek, "Çocuklar epelemeye başlayalı evi yıkıyorlar neredeyse. Sadece ben değil alttaki kiracı da bu durumdan rahatsız. Çocuklarının gürültüden ders çalışamadığını söylüyor sürekli. Yaşlı annem bizde kalıyordu. Çocukların gürültüsünden dayanamayıp gitti. Kısacağı ne yapıyorsa çocuklarıyla ilgilenmiyor. Tüm bina bu durumdan rahatsız. Kira artırdılar konusu bahane. İlk oturacağında kiralar bin lira iken gelip yeni evleneceğini söyleyip yalvardı. İyi niyetimizin kurbanıyız. O zaman acıyıp 600 liraya oturttuk. Biz 3 yılın sonunda kirayı 2 bin liraya çıkardık. Daha önce jandarmaya şikayette bulunduk. Jandarma geldi ve 2 ay içerisinde evi boşaltacaklarını söylediler. 3 ay geçti, şimdi evden çıkmayacaklarını söylüyorlar. Durum tamamen çocukların gürültü yapmaları ve binadakileri rahatsız etmelerinden kaynaklanıyor. Defalarca uyarmamıza rağmen çocuklarıyla ilgilenmemekte direniyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA