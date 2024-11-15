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Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

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Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılan şarkıcı Serdar Ortaç'ın konserleri iptal edildi. Ortaç'ın iptal edilen konserleri nedeniyle gelecek 1,5 aydaki zararının 25 milyon lira olduğu öğrenildi.

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Serdar Ortaç'ın hakkında verilen ev hapsi kararı nedeniyle konserleri iptal edildi. Ortaç bu nedenle 1,5 ayda kazanacağı 25 milyon liradan da oldu.

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL'E YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İfadelerinde suçlamaları reddedip oyuna getirildiklerini söyleyen Erbil ve Ortaç, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

SERDAR ORTAÇ'IN KAYBI 25 MİLYON LİRA

Ancak Serdar Ortaç için kötü haberler bununla bitmedi. Karar nedeniyle evinden çıkması yasak olan Ortaç'ın konserleri iptal edildi. Kumarda yıllardır büyük meblağlar kaybeden Ortaç'ın iptal edilen 18 konseri nedeniyle 1,5 aylık zararının 25 milyon TL olduğu belirtildi. İptal edilen konserler arasında yılbaşı konserinin de olduğu öğrenildi.

Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türk vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Jose Mourinho'ya ulaşsın

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Abi paran çok ite köpğe yedireceğine bi garibana yedir artık. Tamam mecbur değilsin ama öldüğünde arkandan dua edenlerin olur.

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