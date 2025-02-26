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Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin lira çıktı

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Antalya'da tartıştığı ev arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı, ilk kez hakim karşısına çıktı. Zanlı mahkemede, "Cüzdanımdan para aldı. Sonra tartışmaya başladık. Aldığı 4 bin lirayı geri aldım. Öldürmek istememiştim. Çok pişmanım" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 4312 Sokak'taki bir apartmanda 29 Eylül'de saat 03.30 sıralarında, 2 hafta önce aynı evde yaşamaya başlayan 3 arkadaştan Tolga Taşkınel (23) ile Süleyman Ege Sevil (29) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil, Taşkınel'i göğsünden bıçaklamış, o esnada evde bulunan Hüseyin Emre Ç. ise evden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Tolga Taşkınel hayatını kaybederken Süleyman Ege Sevil tutuklanmış, Hüseyin Emre Ç. ise serbest bırakılmıştı. Ömür boyu hapisle hakkında dava açılan Süleyman Ege Sevil, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Taraflar ve avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

"CÜZDANIMDAN ALDIĞI 4 BİN LİRAYI GERİ ALDIM"

Maktulü yanlışlıkla öldürdüğünü söyleyen sanık Sevil, "Olay günü Tolga sabah uyandı ve dışarı çıkmak istediğini söyledi. Birlikte alışveriş merkezine gittik, biraz dolaştık. Sonra ikimiz Zeytinköy'e gittik. Tolga'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu biliyordum. Hatta evde kullanmaması gerektiğini söyledim. Akşam evde odamda uyuyordum. Tolga'nın odama girdiğini fark ettim. Cüzdanımdan para aldı. Sonra tartışmaya başladık. Aldığı 4 bin lirayı geri aldım. Tam dönüp gidecekken arkamdan saldırdı, beni boyun kilidine aldı. Kurtulmak için salonda duran bıçağı aldım ve salladım. Yaralandığını fark edince evde olan arkadaşımız Hüseyin Emre Ç. kaçtı. Polis ve ambulansı çağırdım. Yarasına tampon yaptım. Fakat ölüm gerçekleşmiş. Tolga'yı öldürmek istememiştim. Çok pişmanım" dedi.

"OĞLUMU ÖLDÜRENLERDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Tolga Taşkınel'in annesi Ayşe Yaman, oğlunun uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek, "Tolga zaten denetim altındaydı. Oğlum AMATEM'de uyuşturucu tedavisi görüyordu. Orada kan tahlilleri de yapılıyor. Olaydan 3 gün önce benim yanıma Bodrum'a geldi. Madde kullanmadığını biliyorum. Çünkü kullandığında yüzünün rengi değişiyordu. Oğlumu öldürenlerden şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin lira çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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