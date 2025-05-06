Etimesgut'ta Cüzdan Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasında
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kadının, yere düşen bir cüzdanı alarak olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu polis ekiplerine bildiren cüzdanın sahibi, hırsızlık olayı için inceleme başlatılmasını sağladı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir vatandaşın yere düşürdüğü cüzdanını alan kadın, cüzdanı geri vermeden olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre Etimesgut ilçesinde bir vatandaş cüzdanını yere düşürdü. Bu sırada yoldan geçen bir kadın, cüzdanı fark etti. Cüzdanı alan kadın olay yerinden uzaklaştı. Cüzdanı alınan şahıs durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa