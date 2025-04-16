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Esra Erol, damat-kayınvalide yasak aşkıyla ilgili sessizliğini bozdu

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Türkiye, damat-kayınvalidenin yaşadığı yasak aşk ile çalkalanıyor. 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın, 47 yaşındaki kayınvalidesini hamile bıraktığı da ortaya çıktı. RTÜK'ün inceleme başlattığı programın sunucusu Esra Erol, konuların çok izlenmek için seçilmediğini, var olan konuları gün yüzüne çıkartarak topluma fayda sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkı konuşuyor. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, nişanlısı ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. 21 yaşındaki Cuma Doğan, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı ve kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.

KIZINI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Programa katılan Dilek Şahin, annesi ve nişanlısını birlikte gördüğünü, durumu babası Turan Şahin'e anlatmak istediğinde ise nişanlısı Cuma tarafından hayatıyla tehdit edildiğini belirtti. Olayın açığa çıkmasının ardından baba Turan Şahin de kızıyla birlikte programa çıkarak yaşananları kamuoyuyla paylaştı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Gündemi sarsan olay sonrası RTÜK olaya el attı. Sosyal medyadan açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "ATV'de yayınlanan " Esra Erol'da" programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir. Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz "İlke Kararları"nı bir kez daha önemle hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

ESRA EROL KONUŞTU

Eleştirilerin hedefi olan skandal olayı işleyen Esra Erol ise asker kaçağı olduğu da ortaya çıkan Cuma ve Güldane'nin gözaltına alınmasından sonra tepkilere yönelik bir cevap verdi. Ünlü sunucu Esra Erol, "Benim programımda konuların hiçbiri çok izlenmek için seçilmiyor; var olan konuları gün yüzüne çıkartarak çözümüne, dolayısıyla toplum düzenine fayda sağlamış oluyoruz." dedi.

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Esra Erol, damat-kayınvalide yasak aşkıyla ilgili sessizliğini bozdu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Bu sapık haberlerden gelen reytinge lanet olsun

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Haber YorumlarıHÜSEYİN KARA:

ooo büyük iş yaptın. cinayeti aydınlattın bu program ile

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

bosayin kayinvalideye koca ile, verin oglani kayinvalideye, kizim da verin babasina, kayinvalide oglani yoluna, kiz ve baba yoluna...

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