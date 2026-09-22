Eskişehir Odunpazarı'nda otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (43) isimli şahsın idaresindeki 26 AOD 479 plakalı otomobil, sürücünün henüz bilinmeyen sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yapan otomobilin sürücüsüne ambulansta müdahale etti. Polis ekipleri, muhtemel bir kaza daha yaşanmaması amacıyla çevrede güvenlik tedbirleri aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı