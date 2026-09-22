Haberler

Eskişehir Odunpazarı'nda otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'nda otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Odunpazarı'nda dün akşam sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ambulansta müdahale etti, polis çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (43) isimli şahsın idaresindeki 26 AOD 479 plakalı otomobil, sürücünün henüz bilinmeyen sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yapan otomobilin sürücüsüne ambulansta müdahale etti. Polis ekipleri, muhtemel bir kaza daha yaşanmaması amacıyla çevrede güvenlik tedbirleri aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi

Ülkede hava ulaşımı durdu: Binlerce yolcu çıldırma noktasına geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme

2 milyar TL'yi yurt dışına çıkarıyorlardı! MASAK son anda işlemi durdu
Roland Sallai, Macaristan'ın aday kadrosundan çıkarıldı

G.Saray'da bir sakatlık daha! Milli takım kadrosundan apar topar çıktı
Servetiyle Cristiano Ronaldo'yu dörde katladı! Bu isme çok şaşıracaksınız

Servetiyle Ronaldo'yu bile dörde katladı! Bu isme çok şaşıracaksınız
Icardi'ye şok ceza! 2099'a kadar men edildi

Icardi'ye 2099'a kadar men cezası
Yemen’de pazar yerine balistik füzeli saldırı

Çatışmaların şiddetlendiği ülkede pazar yerine balistik füzeli saldırı
Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Trump 'Görüşmeye hazırım' dediği Pezeşkiyan'ın ekibine ABD vizesi verilmedi

Trump "Görüşmeye hazırım" dediği Pezeşkiyan'ın ekibine vize vermedi