Eskişehir Mihalıççık'ta metil alkol davasında savcı bilinçli taksirle hapis istedi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde metil alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Emin Ç.'nin ölümüne ilişkin davada savcı tarafından açıklanan mütalaada sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması istendi.

Olay, Mihalıççık ilçesine bağlı Alanözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rahatsızlanarak hayatını kaybeden Emin Ç.'nin yapılan otopsisinde metil ve etil alkol zehirlenmesi sonucu vefat ettiği belirlendi. Şahsın kanında etanol ve metanol tespit edilirken, olay yerinde yapılan incelemelerde ise bidon kolonyası ve içerisinde etil alkol bulunduğu belirlenen 0,5 litrelik şişeler ele geçirildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, alkolü temin ettiği iddia edilen sanık Hamza hakkında dava açıldı.

"Kimseye alkol satmadım, beraatimi istiyorum"

Eskişehir Adliyesi'nde görülen duruşmada savunma yapan sanık Hamza, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Kendi tüketimi dışında kimseye alkol vermediğini öne süren sanık, "Metil veya etil alkol satmıyorum. Kendi yaptığım alkolü de bugüne kadar kimseye satmadım. Vefat eden kişi iş yeri tabelamdan numaramı almış ve merak edip aramış olabilir. Çevreden alkol yapıp kullandığımı duyup, benden istemek amacıyla da ulaşmış olabilir. Ancak ben Emin'e ya da başka bir kişiye alkol vermedim. Arayan kişiyi geri arayıp aramadığımı hatırlamıyorum, cevapsız arama görüp dönmüş olabilirim. Beni 'Bakırcı' olarak bilmezler, ben spotçuyum. Parkta bir yabancıya etil alkol verdiğim doğrudur ancak o kişiyi sonradan gördüm, vefat eden şahıs değildi" dedi.

"Alkolü Hamza'dan aldığını söyledi"

Duruşmada dinlenen tanık ise maktulün vefatından hemen önceki süreci anlattı. Maktulün yanında alkol şişesiyle geldiğini belirten tanık, "Emin Ç. bayramın 3'üncü gününde benimle çalışmaya gelmişti. Yanında etil alkol vardı. Kendisine bunu kimden aldığını sorduğumda, 'Bakırcı Hamza' diye birinden aldığını söyledi. Ben o şişedeki sıvıyı döktüm. Yanında ayrıca bir kolonya şişesi de vardı. Alkolü kullanıp kullanmadığını tam olarak bilmiyorum ancak sarhoş vaziyetteydi. Olay da zaten bayramın 4'üncü günü yaşandı" ifadelerini kullandı.

Mütalaada 'bilinçli taksir' vurgusu

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin sunduğu mütalaasında; sanığın aşamalardaki savunmalarının çelişkili olduğu, beyanların suçtan kurtulmaya yönelik olması sebebiyle itibar edilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu. Savcılık, sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Kasım tarihine erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı