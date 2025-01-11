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Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası
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Eskişehir Seyitgazi'de, imam hatip ortaokulunda din dersine girdiği 12 yaşındaki kız öğrencisi N.A.'ya cinsel içerikli mesajlar attığı ve taciz ettiği öne sürülen ilçe müftüsü, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan müftü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Müftü, karar üzerine tekrar gözaltına alındı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde görevli ilçe müftüsü İshak Y., imam hatip ortaokulunda din dersine girdiği öğrencisi N.A.'ya iddiaya göre, cinsel içerikli mesajlar gönderip, taciz etti. Kızın durumu anlatması üzerine ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İshak Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan İshak Y., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARARA İTİRAZ ETTİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrol kararına itiraz etmesi üzerine İshak Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yeniden gözaltına alınan İshak Y.'nin adliyeye sevk edileceği ve kararın yüzüne okunmasının ardından tutuklanacağı belirtildi.

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BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçe müftüsü İshak Y. hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında, "Eskişehir ili Seyitgazi ilçesinde bulunan yaşı küçük mağdurun şüpheli tarafından cinsel taciz ve istismara uğradığı iddiasıyla ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, bu kapsamda şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen Çocuğa Karşı Cinsel Taciz ve Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiş olup, itiraz üzerine Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesince şüphelinin tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmiş, şüpheli yakalama emri uyarınca 11.01.2025 tarihinde yakalanmıştır" denildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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