Eskişehir'de Tüfekle Cinayet: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de 30 yaşındaki Erkan Şalt'ın pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evin içinde bulunan Erkan Şalt, O.E., O.A., B.Y. ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda O.E., evde bulunan pompalı tüfekle Erkan Şalt'a ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, başından silahla vurulan Erkan Şalt'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı O.E., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan O.A., B.Y. ve H.K. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.E.'nin ilk ifadesinde "Arkadaşım yeni tüfek almış, onu deniyorduk. Arkadaşım denediğinde ateş almadı. Ben elime aldığımda ateş aldı" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR