Trafik ışıklarında duramayan tır, otomobil yüklü tıra çarptı: 1 yaralı

Eskişehir'de otomobil yüklü tıra başka bir tırın çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Eskişehir-Bursa karayolu Eskişehir istikametinde, otomobil yüklü bir tıra, arkadan gelen ve trafik ışıklarında duramayan H.Ş. idaresindeki tır çarptı. Kazada sürücü H.Ş. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesinin akabinde Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı