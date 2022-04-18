Zabıt katibinin şüpheli ölümü! Evine giren ekipler cansız bedeniyle karşılaştı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de kendisinden bir süredir haber alınamayan zabıt katibi Azad Göl, ihbar üzerine adresine giden polis ekipleri tarafından ölü bulundu. Göl'ün ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, ekipler intihar şüphesi üzerinde duruyor.
Eskişehir Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesinde görev yapan zabıt katibi Azad Göl, mesaisine başlamayınca durumdan şüphelenen iş arkadaşları telefonuna ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine Azad Göl'ün Yıldıztepe Mahallesi Çağlarca Sokak'taki evine polis ekipleri sevk edildi.
KATİBİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Çilingir yardımıyla evin kapısını açan ekipler, Göl'ün cansız bedenine ulaştı. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine Göl'ün 3'üncü katta bulunan evine Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. İncelemeler sonucunda ölümün intiharla gerçekleştiği şüphesi üzerinde duruluyor.