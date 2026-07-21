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Aranması bulunan 109 şahıs yakalandı

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Polis ve jandarma ekiplerinin 13-20 Temmuz tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalandı. Operasyonlarda 438 uygulama noktasında bin 559 görevli personel görev aldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 109 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 13-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelindeki 438 uygulama noktasında bin 559 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs, 5 yıla kadar aranan 27 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 10 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 109 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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