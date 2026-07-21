Aranması bulunan 109 şahıs yakalandı
Polis ve jandarma ekiplerinin 13-20 Temmuz tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalandı. Operasyonlarda 438 uygulama noktasında bin 559 görevli personel görev aldı.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 109 şahsın yakalandığı açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 13-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelindeki 438 uygulama noktasında bin 559 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs, 5 yıla kadar aranan 27 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 10 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 109 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR