Eskişehir'de kavga sonrası kundaklama iddiası

Eskişehir'deki kavgada 2 komşusunu silahla vurarak yaralayan ve akabinde tutuklanan kiracının ev sahibi, mülkünün karşı tarafın yakınlarınca kundaklandığını iddia etti.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Yurtcan Sokak'ta 2 Ağustos günü komşular arasında çıkan park tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kiracı Yüksel D. (64), evindeki pompalı tüfekle ateş açarak komşusu Muharrem Ceylan (54) ve T.D.'yi (31) yaraladı. Kavga sırasında atılan kaldırım taşıyla G.D. (13) de yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muharrem Ceylan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yüksel D. tutuklanırken, R.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Kiracım hanesini korumak için ateş etti"

Sürecin ardından evinde çıkan yangının bir kundaklama olduğunu öne süren ev sahibi E.S., olay gecesine ilişkin iddialarını şu sözlerle dile getirdi:

"Geçtiğimiz günlerde Erenköy'deki evimde kiracı olarak oturan kişiler ile karşı taraftaki komşular arasında araba parkı yüzünden kavga yaşandı. Gece saat 01.30 sıralarında karşı taraf gelip evimin camlarını kırdı, evi taşladı. Kiracım da hanesini korumak için evden tüfekle rastgele ateş etti. Açılan ateş, Muharrem Ceylan adlı şahsa ve kızına denk geldi; ikisi de yaralandı. Olayın ardından kiracım cezaevine girdi."

Ev sahibi tehdit edildiklerini ve evinin yakıldığını öne sürdü

Hastanede tedavisi süren ağır yaralı Muharrem Ceylan'ın yakınları tarafından tehdit edildiklerini iddia eden E.S., "Kiracım cezaevine girdikten sonra karşı taraf tehditlerini sürdürdü. Kiracılara 'Eşyalarınızı çıkartın, evi yakacağız' dediler. Cam ustasını bile tehdit etmişler. Dün polis karakoluna giderek evi yakacakları yönünde şikayette bulunduk. Ancak tutanağa sadece bir kişinin ismi yazıldı; oysa tehditleri Muharrem Ceylan'ın oğlu, damadı, bacanağı ve kayınçosu birlikte yapıyorlardı. Nitekim dün gece saat 04.30 sıralarında evi yaktılar. Bu olayın kesinlikle onlar tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Evim tamamen yandı ve kullanılmaz halde. Karakola giderek tekrar şikayetçi olduk" dedi.

Ev sahibinin kundaklama iddiaları ve yangının kesin çıkış nedeni üzerine polis ile itfaiye ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

Öte yandan, olayda ağır yaralanan Muharrem Ceylan'ın ailesi ise konuyla alakalı konuşmak istemediklerini ve röportaj vermek istemediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı