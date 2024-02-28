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Eskişehir'de SİBERAY Programıyla Öğrenci, Öğretmen ve Velilere Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY programı kapsamında 9 okulda bin 647 öğrenci, öğretmen ve veliye yönelik siber suçların önlenmesi ve farkındalık konulu bilgilendirme semineri düzenledi.

Eskişehir'de polis ekipleri, SİBERAY programı çerçevesinde toplam bin 647 öğrenci, öğretmen ve veliye yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğünce, SİBERAY programı çerçevesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde 9 okulda toplam bin 647 öğrenci, öğretmen ve veliye yönelik "Siber Suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi/manevi zararlarının en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme "konulu bilgilendirme semineri düzenledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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