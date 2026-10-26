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Eskişehir'de polise direnen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi tutuklandı

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Eskişehir'de trafik denetiminde abartı egzoz nedeniyle işlem yapılınca polise direndiği gerekçesiyle gözaltına alınan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi tutuklandı. Hakimlikte 'kafes dövüşçüsüyüm' diyen öğrenci, görevi yaptırmamak için direnme suçundan cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de trafik denetimi sırasında polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakim karşısında "Ben kafes dövüşçüsüyüm, normalde olsam affetmezdim" diyerek kendisini savunan üniversite öğrencisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin kent merkezinde gerçekleştirdiği rutin trafik denetimlerinde denetim noktasında durdurulan üniversite öğrencisi Y.Y.K.'nin (27) aracında abartı egzoz bulunduğu belirlendi. Ekiplerin cezai işlem uygulamak ve aracı bağlamak istemesi üzerine kendisini vali vekili olarak tanıttığı öne sürülen şahıs, görevlilere mukavemet gösterince gözaltına alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.Y.K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

"Normalde olsam affetmezdim"

Hakimlik sorgusunda savunma yapan Y.Y.K., olay yerinde görevlilere "Ben vali vekiliyim" dediği iddialarını kabul etmediğini belirterek, "Orada görevlilerin yaka kamerası olduğunu düşünüyordum fakat kameralar çalışmıyormuş. Trafik denetimi sırasında abartı egzozdan işlem yapılacağını söylediklerinde öğrenci olduğum için çıkarttıramadığımı, arabamı bağlarlarsa okula gidemeyeceğimi söyledim. Fakat üzerime yürüdüler, beni ittiler. Ben üniformalarına saygımdan karşılık vermedim. Ben kafes dövüşçüsüyüm, normalde olsam affetmezdim. Olay yerinde bana biber gazı sıktılar, ben de öfkeyle bazı sözler söylemiş olabilirim. Son sınıf öğrencisiyim, kaymakamlık sınavlarına hazırlanıyorum. Arabam bağlanırsa okula gelip gidemem, serbest bırakılmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müşteki beyanları, kamera görüntüleri ve raporlar incelendi

Şüphelinin avukatı, müvekkilinin sabit ikametgah sahibi olduğunu belirterek, tutuksuz yargılanmasını veya adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti. Dosyadaki polis memurlarının beyanları, kamera görüntü tutanakları, müştekiler hakkında düzenlenen adli muayene raporları ve mevcut delil durumunu değerlendiren mahkeme heyeti, eylemin ağırlığı ile adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanaatine vararak, Y.Y.K.'nin "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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