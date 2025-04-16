İmralı heyeti üyesi DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

Hayati riski var! Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi
İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Önder'in kaldırıldığı hastanede

Önder'in kaldırıldığı hastaneye giden ilk isim o oldu
ABD, Suriye'deki askerlerini iki ay içinde geri çekmeye başlayacak

Trump'tan Netanyahu'yu Suriye'de zora sokacak karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlatıyoruz

Kabine sonrası Erdoğan'dan öğretmenlere müjde

Eskişehir'de Park Halindeki Araç Kundaklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Şirintepe Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin kundaklandığı iddia edildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, güvenlik kameraları bir kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığını kaydetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de park halindeki aracın kundaklandığı iddiası

Bölgeyi koşarak terk eden bir kişi güvenlik kamerasına yansıdı, polis şüpheli veya şüphelileri arıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir mescidindin önünde park halindeki bir otomobilin, sabah erken saatlerde kundaklandığı iddia edildi.

Olay Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Metal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.B.D'ye ait 26 BB 093 plakalı otomobilin, sabah erken saatlerde yandığı görüldü. Alevleri gören vatandaşlar yetkililere durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde büyük hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürüldü.

Aracın yanma anı amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası ise bir kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığını kaydetti. Polis ekiplerinin incelemesinde aracın kundaklandığı ihtimali üzerine duruldu. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için işlem başlatıldı.

Mahalle sakini Cevdet Işık (52), olayla ilgili "Otomobilin yakıldığını söylüyorlar. Aracın yanmış halini sabah saat 08.30'da kaldırdılar. Otomobilin motor kısmı yanmıştı. Bugüne kadar böyle bir olmamıştı." dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.