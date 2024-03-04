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Eskişehir'de Otomobil Tramvay Yoluna Girerek Kataner Direğine Çarptı

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Eskişehir'de virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tramvay yoluna girerek kataner direğine çarptı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

Eskişehir'de virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tramvay yoluna girerek kataner direğine çarptı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mustafa Özel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 26 SR 658 plakalı otomobil, tramvay yoluna girerek katener direğine çarptı. Otomobilde büyük maddi hasar meydana gelirken, kazadan dolayı tramvay seferleri aksadı.

Aracın tramvay yolundan çekilmesiyle tramvay seferleri de normale döndü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Ulaşım Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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