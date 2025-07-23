Eskişehir'de Orman Yangını: 12 Görevli Yaralı

Eskişehir'de Orman Yangını: 12 Görevli Yaralı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında 12 görevli yaralanırken, bir görevlinin müdürüne ağlayarak sarıldığı anlar kameraya yansıdı. Yangın kısmen kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 12 görevli yaralanırken, alevlerin arasından çıkan bir görevlinin ağlayarak müdürüne sarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucunda ekipler zor anlar yaşadı. Yangının ortasından kurtarılan 12 yaralı, ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Bölgede çalışmalar devam ederken, alevlerin olduğu alandan çıkan bir görevli kordinasyon merkezine ulaşınca müdürüne sarılıp gözyaşları içerisinde kaldı. Cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan o anlar, yürekleri dağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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