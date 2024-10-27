Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 'Narkoalan' Uygulamasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Narkoalan' uygulamasında 1423 şahıs ve 1023 araç denetlendi. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve sahte para ele geçirildi.

Eskişehir'de 'Narkoalan' uygulamasında yüzlerce araç ve kişi denetlendi

Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 10 ekip, 3 narkotim ve 2 narkotik köpeği ile gerçekleştirilen 'Narkoalan' uygulamasında bin 423 şahıs ile bin 23 araç kontrol edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ve Trafik şubeleri ekiplerince dün akşam 20.00 ile 22.00 saatleri arasında 'Narkoalan' uygulaması gerçekleştirildi. Şehrin en işlek noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, 10 ekip, 3 narkotim ve 2 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde, bin 423 şahıs ile bin 23 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda, 152,58 gram bonzai, 28,71 gram metamfetamin, 0,17 gram esrar, 3 adet hasas terazi, 4 bin 800 TL sahte para, 1 adet kılıç, 1 adet muşta ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 15 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, aranma kaydı bulunan 2 şahıs yakalandı.

Ayrıca denetimlerde, 5 araç sürücüsü hakkında çeşitli maddelerden toplam 34 bin 589 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, gerçekleştirilen geniş çaplı denetimi sahada yakından takip etti.

Eskişehir'de 'Narkoalan' Uygulamasında Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - 3.Sayfa

Yerel Haberler Eskişehir Güvenlik 3-sayfa trafik Sağlık Hukuk Suç

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

Geri sayım başladı! E-Devlet'e müthiş bir hizmet daha geliyor

 İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı
Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.