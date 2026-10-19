Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de Muratcan Altun'un ölümüyle ilgili 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Muratcan Altun'un ölümüyle ilgili 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 24 yaşındaki Muratcan Altun hastanede hayatını kaybetti. Olayın ana şüphelisi A.Ç. ile birlikte toplam 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki Muratcan Altun'un hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma derinleşti. Cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen A.Ç. ile birlikte toplam 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı Odunpazarı ilçesine bağlı Üçtop Sokak ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında A.Ç. (21) isimli şüpheli, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların göğüs bölgesine isabet ettiği Muratcan Altun ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı 24 yaşındaki Muratcan Altun, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saklandığı ikamette yakalandı

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve fiziki takip neticesinde olayın ana şüphelisi A.Ç., saklandığı ikamette kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince yakalanan A.Ç.'nin ilk incelemeler sırasındaki soğukkanlı tavırları ve "Hak ettiler kardeşim. Hak edene hak ettiğini vereceksin" şeklindeki sözleri dikkat çekerken, bir basın mensubunun "Neden vurdun?" sorusuna ise "Öyle gerekti" yanıtını verip başka soru yanıtlamadığı öğrenildi. Cinayet büro amirliği ekiplerince olaya ilişkin sürdürülen çok yönlü incelemeler kapsamında, kavgaya karıştığı ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyonlar genişletildi. Devam eden çalışmalar neticesinde 6 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı, ana şüpheli A.Ç. ile birlikte 7'ye yükseldi. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan A.Ç. ve beraberindeki 6 şahıs, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adliyesine sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 76 sitede yayınlandı.
Benzine bu gece 4 lira 30 kuruş indirim geliyor

Bu gece yarısı hesaplar değişecek
Sel felaketinin ardından İstanbul'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi

Sel felaketinin ardından İstanbul'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması

Geceye damga vuran gol! Dünya onu konuşuyor
Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var

Jandarma düğmeye bastı! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da alışveriş merkezi karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi

İsrailli kadının AVM'deki zor anları! Korumalar güçlükle çıkardı
Kuvözde şiddet gören bebeğin engeline ilişkin Adli Tıp raporuna aile isyan etti: Bizimle dalga geçer gibi

Kuvözdeki bebeğe şiddet davasında rapor çıktı! Aile isyan etti
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı

Süleymancılar'a 12 ilde operasyon! Gözaltılar var
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar

Paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
İsrailli kadına öfke büyüdü! Dev alışveriş merkezi tahliye edildi

AVM'de onu görünce deliye döndüler! Binanın tamamı tahliye edildi
Kylie Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı