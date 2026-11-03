Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı, sürücü de yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı, sürücü de yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Kırmızıtoprak Mahallesi'nde motosikletin yayaya çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ve 65 yaşındaki yaya yaralandı. Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen yaya Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada her iki kişi yaralandı. Ağır yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Y. idaresindeki 26 ALV 780 plakalı motosiklet, yolda yürüyen 65 yaşındaki R.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen 65 yaşındaki yaya R.Ş., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ö.Y. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'nun iktidarda kalma planı deşifre oldu! İsrailli muhalif liderden sert suçlamalar

İktidarda kalma planı deşifre oldu! Muhalif liderin iddiası vahim

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Dünyanın en önemli koltuğuna Giresunlu aday
Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu
Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti

Son ankette bir lidere soğuk duş! 14 puan birden kaybetti
Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi operasyon! 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama

Korkulan oldu! Gece yarısı art arda 5 patlama
Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü

ABD'ye meydan okudu: Bu bir provokasyon
Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Böyle bir görüntüyü daha önce hiç görmediniz