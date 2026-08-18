Haberler

Moloz Tartışması Polis Noktasında Bitti: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

Moloz Tartışması Polis Noktasında Bitti: 2 Yaralı, 4 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’in kırsal mahallesinde başlayan moloz dökme tartışması, çevre yolundaki polis uygulama noktasına kadar uzanan kovalamacayla son buldu.

Eskişehir'in kırsal mahallesinde başlayan moloz dökme tartışması, çevre yolundaki polis uygulama noktasına kadar uzanan kovalamacayla son buldu. Yaşanan arbedede 2 kişi yaralanırken, kovalamacaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Sevinç Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede moloz dökülmesi nedeniyle taraflar arasında çıkan gerginlik, kısa sürede tartışmaya dönüştü. İddiaya göre, moloz döktüğü öne sürülen 26 BH 510 plakalı kamyondaki Y.B. ve R.M., tepki gösteren mahalle sakinlerine küfrederek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine mahalle sakinlerinin bulunduğu 26 ABH 695 plakalı otomobildeki M.S., M.V., M.Ş. ve M.Ö., kaçan kamyonu takibe aldı. Jandarma bölgesinde başlayıp Eskişehir Çevre Yolu üzerindeki Ankara uygulama noktasına kadar süren kovalamaca, kamyondaki kişilerin polis ekiplerine sığınmasıyla tamamlandı. Uygulama noktasında taraflar arasında çıkan arbedede 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonu kovaladığı belirtilen 4 şahıs ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...

AK Parti'ye geçen ismin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik

Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye sürpriz tebrik
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk 'Güle güle' dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden

Okan Buruk "Güle güle" dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden
Murat Övüç'ün 4 korumayla sahneye çıktığı görüntü tartışma yarattı

Bu adam kim ve neden bu kadar korumayla geziyor?
Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı
Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı 3 isim Italiano ile yeniden doğdu

3 futbolcu Sergen'i bin pişman etti!
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine böyle saldırdı: Çocuklarına aldırış etmedi
Ünlü futbolcunun eski sevgilisi tatilde! Yanındaki iki kız dudak dudağa

Neler oluyor orada?
Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var