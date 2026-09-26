Eskişehir'de husumetlisinin apartman kapısını kırıp eve girmeye çalışan şahıs aranıyor

Eskişehir'de apartman kapısını kırıp husumetlisinin evini basmaya çalışan şahıs kameraya yansıdı. Olayla ilgili konuşan Semih Köse, "Daha öncesinde apartmanı kundaklamaya kalkmıştı. Kapıyı tekmeledi, kapı kırılsa içeri girecek" dedi.

Olay, 24 Eylül 2026 tarihinde gece saat 02.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Tarım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.U. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan Semih Köse (46) isimli şahsın yaşadığı apartmanın önüne geldi. Apartman zillerine basarak kapının açılmasını isteyen Ş.U., Semih Köse ile diafon üzerinden tartıştı. Küfürler ve hakaretler savuran Ş.U., apartman kapısının camını sert bir cisim ile kırıp açtı, yukarıya çıktı ve Köse'nin kapısına dayandı. Evde eşi ve çocukları panik yaşayan Köse ise kapıyı kilitleyip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kapıyı tekmeleyen Ş.U., polis ekipleri gelmeden önce bölgeden ayrıldı. Şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

"Daha öncesinde apartmanı kundaklamaya kalkmıştı"

Bahse konu şahsın daha önceden iş arkadaşı olduğunu anlatan Semih Köse, "Son 1 senedir bana karşı tutumu başladı. Bu artık kullandığı maddelerden mi kaynaklanıyor, bilmiyorum. İlk olay, yeni aldığım arabamın parçalarının çalınmasıyla meydana geldi. Aracın bütün logoları ve sinyalleri sökülmüştü. Sürekli çalınan türden parçalar olduğu için biz hırsızlık olduğunu zannettik ama apartmanların kamera kayıtlarına bakınca bu şahsın o günün içerisinde sürekli motosiklet ile gelip gittiğini gördük. Bu olaydan haftalar sonra aynı şahıs buraya gelmiş ve bağırıp çağırmış. Hep gece vakitleri, saat 02.00-03.00'dan sonra geliyor. Bir keresinde de garajımızın camını kırıp içeriye girdi. İçeride benim eski bir aracım vardı, apartmanı kundaklamaya kalkmıştı. Benim bununla ilgili poliste şikayetlerim var" ifadelerini kullandı.

"Kapıyı tekmeledi, kapı kırılsa içeri girecek"

Kendisinin kısa süre önce şehir dışında olduğunu, Ş.U. isimli şahsın evin ışıklarının yandığını görünce apartman kapısının önüne geldiğini belirten Köse, yaşanan olayı şu şekilde anlattı:

"Önce apartmandaki zillere bastı. Burada küfür etti, kapının açılmasını istedi. Açan olmayınca apartman giriş kapısının camını kırdı ve yukarıya çıktı. Yani haneye tecavüz. Evde çocuklarım var, açsam bir dert, açmasam ayrı dert. Ben bunu nasıl yapacağımı bilemedim. Kapıyı tekmeledi, kapı kırılsa içeri girecek. Polisi aradık ama onların da gelmesi biraz zaman alıyor. Daha önceden de dosyalarımız var, mahkemeliğiz. Bu sürecin hızlanmasını istiyorum. Adalet Bakanlığı'ndan, buradaki Cumhuriyet savcılarımızdan yardım istiyorum. ya bu adam bana zarar verecek ya da kendimi ve çocuklarımı korumak için ben bu adama zarar vereceğim. Evimde duramıyorum, evi değiştirmeyi bile düşünüyorum."

Şahsın kapıyı kırdığı ve görüntülü diafon sistemine yansıyan o anları ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı