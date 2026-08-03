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Eskişehir’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Eskişehir’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Eskişehir’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Eskişehir'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaza yerinde yoğun trafik oluştu.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddedi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine ilerleyen 03 UY 870 plakalı hafif ticari araç ile aynı cadde üzerinden Koza Caddesine dönmeye çalışan 26 AGG 422 plakalı otomobilin çarpışması ile trafik kazası meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden biri ilk müdaheleden sonra hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, cadde üzerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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