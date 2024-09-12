Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de evlilik yıldönümünde aracında ölü bulunan genç kadının ailesi dedikodulara karşı önlem alacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de evlilik yıldönümünde aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Tuğba Koç'un ailesinin avukatı, dedikodu yapılması halinde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Eskişehir'de evlilik yıldönümünde aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 25 yaşındaki Tuğba Koç'un ailesinin avukatı Av. Dr. Ali Önal, yaptığı açıklamada, "Konu ile ilgisi olmayanların dedikodu mahiyetinde söylemlerden kaçınmaması durumunda suç duyurusunda bulunulacağını beyan ederiz" ifadelerini kullandı.

Odunpazarı İlçesi Vadişehir Mahallesi 5628 Sokak'ta 3 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Tuğba Koç, evinin önünde park halinde bulunan aracının arka koltuğunda boğazı kesik halde ölü olarak bulunmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından olayın cinayet mi intihar mı olduğunun aydınlatılması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar esnasında Tuğba Koç'un eşi A.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaydan 3 gün sonra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Tuğba Koç'un ölümüyle ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü, eşi A.K.'nin ve araç hareketlerinin güvenlik kameraları kayıtları ile sahip olarak şüphe taşımadığı, olayla ilgili yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği duyuruldu.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görevli Tuğba Koç'un ailesinin avukatı Av. Dr. Ali Önal ise konuyla ilgili bugün yazılı açıklama yayınladı. Sosyal medya üzerinden birilerini masum veya fail ederek, dedikodu mahiyetindeki söylemler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Av. Dr. Ali Önal, yayınladığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir çeşitli sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde, anonim hesaplar ile olay hakkında gerçek dışı veya dedikodu mahiyetinde yorumlar yapılmaktadır. Bu durum soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürütülmesini engellemektedir. Henüz otopsi sonuçları açıklanmamışken, olayın niteliği hakkında sürekli bir bilgi kirliliği hali mevcut olmakla birlikte, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden bu gibi dedikodu ve gerçek dışı söylemler nedeniyle TCK 285 hükümleri ihlal edilmektedir. Savcılık re'sen soruşturma açabileceği gibi iddialar hakkında tarafımızca da gerekli başvurular yapılmakta, süreç takip edilmektedir. Olayın gerçekleşme şekli nedeniyle ortada bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tüm yönleri ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırılmakta, tarafımızca da süreç takip edilmektedir. Bu nedenle sürekli olarak birtakım kimselerin veya anonim hesapların konu hakkında açıklama yaparak, birilerini masum veya fail ilan etmeleri soruşturma sürecinin sağlıklı yürütülmesini engellemek dışında, acılı aile ve merhumun sevenlerini de üzmektedir. Acılı aile bu sebeple acısını yaşayamamaktadır. Ayrıca bu durum merhum Tuğba KOÇ'un hatırasına hakaret teşkil edici söylemlere varmakta, suç teşkil etmektedir. Tüm bu nedenlerle, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ve tarafımızca da takip edilen soruşturmanın salahiyeti, mağdur ailenin ve merhumun kişilik haklarına saygı; kederli ailenin acısını yaşama hakkına saygılı olunması, konu hakkında varsa bilgi ve görgü sahibi olanların yetkili makamlara müracaatı; konu ile ilgisi olmayanların dedikodu mahiyetinde söylemlerden kaçınması, olay hakkında tüm taraflarca birilerini masum veya fail gösteren söylemlerden kaçınılması hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi; aksi durumda ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını beyan ederiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Evlilik

Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi

Narin cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Hepsi birden adliyeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edildiler! Peki Narin Güran soruşturmasının 22 şüphelisi kim?

Düğümü onlar çözecek! Peki kim bu adliyeye sevk edilen 22 şüpheli?

 Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede 17 yıl önce Muhammed'in de cesedi bulunmuş

Narin'in bulunduğu dereden Muhammed'in de cesedini çıkarmışlar
Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

Dışarıdaki abiden suçlanan akrabaları için skandal savunma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır? Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak canlı izle! 12 Eylül Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak saat kaçta başlıyor, son bölüm ne oldu? Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim? Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman? MB Eylül ayı toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman Eylül 2024? 2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN? Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Dini günler takvimi! Tarihte bugün ne oldu? 12 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? ReeV Fancy ne kadar? ReeV Fancy (Reeder) elektrikli araç satışa çıktı mı? ReeV Fancy özellikleri neler? İlk teslimat ne zaman? 12 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 12 Eylül 1980'de ne oldu? 12 Eylül tarihinde neler yaşandı? 12 Eylül darbesi!
title