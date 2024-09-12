Eskişehir'de evlilik yıldönümünde aracında ölü bulunan genç kadının ailesi dedikodulara karşı önlem alacak

Eskişehir'de evlilik yıldönümünde aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 25 yaşındaki Tuğba Koç'un ailesinin avukatı Av. Dr. Ali Önal, yaptığı açıklamada, "Konu ile ilgisi olmayanların dedikodu mahiyetinde söylemlerden kaçınmaması durumunda suç duyurusunda bulunulacağını beyan ederiz" ifadelerini kullandı.

Odunpazarı İlçesi Vadişehir Mahallesi 5628 Sokak'ta 3 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Tuğba Koç, evinin önünde park halinde bulunan aracının arka koltuğunda boğazı kesik halde ölü olarak bulunmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından olayın cinayet mi intihar mı olduğunun aydınlatılması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar esnasında Tuğba Koç'un eşi A.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaydan 3 gün sonra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Tuğba Koç'un ölümüyle ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü, eşi A.K.'nin ve araç hareketlerinin güvenlik kameraları kayıtları ile sahip olarak şüphe taşımadığı, olayla ilgili yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği duyuruldu.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görevli Tuğba Koç'un ailesinin avukatı Av. Dr. Ali Önal ise konuyla ilgili bugün yazılı açıklama yayınladı. Sosyal medya üzerinden birilerini masum veya fail ederek, dedikodu mahiyetindeki söylemler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Av. Dr. Ali Önal, yayınladığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir çeşitli sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde, anonim hesaplar ile olay hakkında gerçek dışı veya dedikodu mahiyetinde yorumlar yapılmaktadır. Bu durum soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürütülmesini engellemektedir. Henüz otopsi sonuçları açıklanmamışken, olayın niteliği hakkında sürekli bir bilgi kirliliği hali mevcut olmakla birlikte, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden bu gibi dedikodu ve gerçek dışı söylemler nedeniyle TCK 285 hükümleri ihlal edilmektedir. Savcılık re'sen soruşturma açabileceği gibi iddialar hakkında tarafımızca da gerekli başvurular yapılmakta, süreç takip edilmektedir. Olayın gerçekleşme şekli nedeniyle ortada bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tüm yönleri ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırılmakta, tarafımızca da süreç takip edilmektedir. Bu nedenle sürekli olarak birtakım kimselerin veya anonim hesapların konu hakkında açıklama yaparak, birilerini masum veya fail ilan etmeleri soruşturma sürecinin sağlıklı yürütülmesini engellemek dışında, acılı aile ve merhumun sevenlerini de üzmektedir. Acılı aile bu sebeple acısını yaşayamamaktadır. Ayrıca bu durum merhum Tuğba KOÇ'un hatırasına hakaret teşkil edici söylemlere varmakta, suç teşkil etmektedir. Tüm bu nedenlerle, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ve tarafımızca da takip edilen soruşturmanın salahiyeti, mağdur ailenin ve merhumun kişilik haklarına saygı; kederli ailenin acısını yaşama hakkına saygılı olunması, konu hakkında varsa bilgi ve görgü sahibi olanların yetkili makamlara müracaatı; konu ile ilgisi olmayanların dedikodu mahiyetinde söylemlerden kaçınması, olay hakkında tüm taraflarca birilerini masum veya fail gösteren söylemlerden kaçınılması hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi; aksi durumda ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını beyan ederiz." - ESKİŞEHİR