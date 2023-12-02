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Eskişehir'de Ev Sahibi Yanlışlıkla Eski Eşini Öldürdü

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Eskişehir'de evinin önünde yabani hayvan zannederek ateş eden bir kadın, kız kardeşinin eski eşini öldürdü. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de evinin önündeki karartıyı yabani hayvan zannederek tüfekle ateş ettiğini belirten 43 yaşındaki Esma S., kız kardeşinin eski eşi Aydın Ercan'ı öldürdü.

Olay, dün gece 02.24'te Mihalıççık ilçesi Yalımkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin bahçe kapısı etrafından karartı gören Esma S. (43), yabani hayvan olduğunu düşünerek av tüfeği ile ateş etti. Bahçenin önünde bulunan 43 yaşındaki Aydın Ercan, tüfekten çıkan saçma mermileriyle vücudunun çeşitlik yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aydın Ercan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma neticesinde, cinayet zanlısı Esma S.'nin, maktul Aydın Ercan'ın eski eşinin kız kardeşi olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmaları esnasında ise hayatını kaybeden Aydın Ercan'ın yanında bir adet av tüfeği tespit edildi.

Olayın şüphelisi Esma S., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın Ercan Mihalıççık Eskişehir Bahçe Cinayet Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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