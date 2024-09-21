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Eskişehir'de Engelli Kıza Cinsel İstismar İddiası: Üç Kişi Tutuklandı

Eskişehir'de Engelli Kıza Cinsel İstismar İddiası: Üç Kişi Tutuklandı
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Eskişehir'de 17 yaşındaki engelli P.D.'ye cinsel istismar iddiası sonrası annesi A.K., üvey babası S.K. ve yabancı uyruklu C.Z. tutuklandı. C.Z. 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla karşı karşıya kalırken, diğer iki sanık da çocuğa yönelik eylemleri nedeniyle ciddi suçlamalarla yargılanacak.

Eskişehir'de 17 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla ilgili olarak kızın annesi, üvey babası ve yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

Eskişehir'de 17 yaşındaki engelli P.D. isimli kız çocuğuna, yabancı uyruklu C.Z. tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan C.Z. ile kızın annesi A.K. ve üvey babası S.K.'nin işlemleri tamamlandı. P.D.'ye cinsel istismarda bulunan C.Z., "çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, P.D.'nin annesi A.K. hakkında çocukları P.D. ve B.K.'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda "çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme, çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme, çocuğa ve alt soya karşı eziyet, kendini savunamayacak durumda olan alt soya karşı hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama" suçlarından, P.D.'nin üvey babası S.K., mağdur P.D.'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda "silahla tehdit, kendisini savunamayacak durumda olan kadına karşı kasten yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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