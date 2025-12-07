Haberler

Direksiyon başında sızıp kaza yapan sürücü 3 saat uyanmadı

Direksiyon başında sızıp kaza yapan sürücü 3 saat uyanmadı
Eskişehir'de sabaha karşı yaşanan ilginç kaza, hem polis hem de itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Trafik ışıklarında park halindeki araca çarpıp direksiyon başında sızan sürücü, tüm çabalara rağmen uyanmayınca ekipler kilitli aracın camını kırarak içeri girmek zorunda kaldı. "Alkol almadım" diyen sürücünün yapılan testte 0.71 promil alkollü olduğu belirlendi.

  • Eskişehir'de direksiyon başında sızdıktan sonra park halindeki araca çarpan sürücüyü uyandıramayan ekipler, otomobilin camını kırarak kapıları açtı.
  • Sürücünün yapılan alkol testinde 0.71 promil alkollü olduğu tespit edildi.
  • Sürücü 3 saat boyunca uyanmadı.

Eskişehir'de direksiyon başında sızdıktan sonra park halindeki araca çarpan sürücüyü uyandıramayan ekipler, otomobilin camını kırarak kilitli olan kapıları açtı. Alkollü olmadığını iddia eden sürücünün yapılan testte 0.71 promil alkollü olduğu tespit edildi.

NE YAPILDIYSA UYANMADI

Kaza, dün sabaha karşı Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvardaki trafik ışıklarında 34 KGY 960 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 26 ALK 617 plakalı otomobile yandan çarptı.

Direksiyon başında sızıp kaza yapan sürücü, 3 saatlik uğraş sonunda cam kırılarak uyandırdı

Kazanın fark edilmesiyle ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza yapan sürücünün direksiyon başında hareketsiz halde bulunduğunu ve otomobilin kapılarının kilitli olduğunu gördü. Polis ekiplerinin araç camına vurmasına ve ışık tutmasına tepki vermeyen sürücü için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın kelebek camının pahalı olduğunu belirten ekipler, arka camı kırarak kapıları açtı.

Direksiyon başında sızıp kaza yapan sürücü, 3 saatlik uğraş sonunda cam kırılarak uyandırdı

ALKOLLÜ DEĞİLİM DEDİ AMA...

3 saatlik çalışma soncunda araçtan indirilen şahsın direksiyon başında sızdığı tespit edildi. Sürücü alkol kullanmadığını iddia etse de yapılan kontrolde 0.71 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
