Eskişehir'de Dilencilik Yasağına Operasyon

Eskişehir Valiliği, 24 Ekim'de Vali Hüseyin Aksoy imzası ile "Dilencilikle Mücadele Edilmesi Hakkında Genelge" yayınlamış, yayınlanan bu genelge ile de Eskişehir'de dilencilik yapmak yasaklanmıştı.

Genelge kapsamında dilencilik yapan kişilere, dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesini yasaklanmıştı. Eskişehir Valiliği kararın, geleceğin teminatı olan çocukları, sağlık ve güvenlik açısından elverişsiz olan ortamlardan uzak tutarak, onların ruhen ve bedenen sağlıklı, ailelerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine imkan sağlamak amacıyla alındığını belirtmişti.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Eskişehir Valiliğinin söz konusu bu genelgesinden hareket ederek Odunpazarı genelinde zabıta operasyonu düzenledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi genelinde yapılan denetimler kapsamında vatandaşlardan para dilenen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınan şahıslara karşı denetim yaptı. Ağırlıklı olarak çarşı bölgesinde bulunan ve kalabalık gruplar halinde dolaşan dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan dilenciler, zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı. Sivil Zabıta personeli ile yapılan operasyonlarda vatandaşların iyi niyetini suiistimal ettiği tespit edilen dilencilerden çıkan paralar tutanaklarla tespit edildi.

Zabıta Ekipleri, operasyon sırasında yakalanan dilencilere kabahatler kanuna göre yasal işlem uyguladı. Denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini ifade eden Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, büyük bir ciddiyetle sürdürülen dilenci operasyonları sonucunda kent genelindeki dilenci sayısını düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. - ESKİŞEHİR