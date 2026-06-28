Haberler

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücüye ve araç sahibine toplam 105 bin TL ceza kesildi.

Eskişehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, dün Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Olgun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A. (23) isimli şahsın idaresindeki 26 AOM 530 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara doğru yöneldi. 26 AS 816 ve 26 AEM 723 plakalı araçlara sürten otomobil, 07 BGT 722 plakalı araca çarparak durabildi. 07 BGT 722 plakalı araç da aldığı darbenin etkisiyle yerinden hareket ederek 26 AFZ 648 plakalı araca çarptı. Toplam 5 aracın zarar gördüğü kazada, 26 AOM 530 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan K.C.Ö. (24) isimli şahıs yaralandı.

Toplam 105 bin TL trafik cezası yazıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı belirlendi. Sürücüye 65 bin TL, araç sahibine ise 40 bin TL ceza yazıldı. İlk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların iyi durumda oldukları öğrenildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
CHP'li vekilden 'Yeni partinin ismi ne olacak?' sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak

CHP'li isimden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna net yanıt
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

Alman çift, hamburger ve kolaya resmen cüzdanı bıraktı
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar

Devlet desteğiyle başladı, şimdi 600 bin lira kazanıyor
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Taksicinin 300 dolarlık 'turist oyunu' müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı

Bak sen şu işe! İngilizce konuşan müşteriye taksiciden akılalmaz tuzak
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı