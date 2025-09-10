Eskişehir'de Alkollü Genç Porsuk Çayı'na Düştü

Eskişehir'de arkadaşıyla otururken Porsuk Çayı'na düşen genç, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Ambulansta dakikalarca kalp masajı yapılan genç hastaneye kaldırılırken, alkollü arkadaşı polis ekiplerine ifade vermekte zorlandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.M. ve B.N. isimli arkadaşı, Porsuk Çayı'nın kenarına oturarak alkol aldı. Bir süre sonra suya düşen yabancı uyruklu R.M., Porsuk Çayı'ndan çıkamadı. Gözden kaybolan R.M. için endişelenen B.N., durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulansta dakikalarca kalp masajı yapıldı

Suda kaybolan R.M.'nin bulunması amacıyla ekiplerce arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıç itfaiye personeli tarafından yeri tespit edilerek sudan çıkartılan gence sağlık ekipleri müdahale etti. Durumu ağır olan ve ambulansta dakikalarca kalp masajı yapılan R.M., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, hatalı park edilen araçlar sebebiyle ambulansın manevra yapmakta zorlandığı görüldü. Polis ekiplerine ifade vermekte güçlük çeken B.N. ise ekip aracıyla karakola götürüldü. Nakliyecilik yaptığı bilgisi edinilen R.M. ile B.N.'nin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR