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Eskişehir'de alkollü ehliyetsiz sürücüye 390 bin TL ceza kesildi

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Eskişehir'de alkollü ehliyetsiz sürücüye 390 bin TL ceza kesildi
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Eskişehir'de polisin durdurduğu 1.91 promil alkollü ehliyetsiz sürücüye 390 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine el konulma süresi 2048 yılına kadar uzatıldı. Sürücünün 28 Ekim'de de alkollü araç kullanmaktan 290 bin TL ceza aldığı ortaya çıktı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin durdurduğu ve 1.91 promil alkollü olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücüye 390 bin TL idari para cezası uygulanırken, şahsın geçen ay da aynı suçtan 290 bin TL ceza yediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi Şehir Sokak üzerinde uygulama gerçekleştirildi. Ekiplerce durdurulan 06 KD 941 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y.'nin yapılan kontrollerinde 1.91 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamada sürücünün ehliyetine daha önce de alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlendi.

Sürücü M.Y.'ye çeşitli maddelerden toplam 390 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine el konulma süresi 2048 yılına kadar uzatıldı. Şahsın yapılan incelemesinde, 28 Ekim tarihinde de yine alkollü araç kullanmaktan dolayı 290 bin TL ceza yediği ortaya çıktı.

"Geçen hafta ceza yedim, annem benimle konuşmuyor"

Uygulama sırasında polis ekiplerine dert yanan sürücü, durumu ailesine açıklayamayacağını belirterek, "Bu durumu anneme söyleyemem. Geçen hafta ceza yedim ve bundan dolayı annem benimle konuşmuyor. Bu cezayı da söylersem kadının kalbine iner" ifadelerini kullandı.

Polise "Mafyasınız" dedi

Trafik ekiplerince işlemleri tamamlanan M.Y., ekip otosuna bindirildiği sırada, "Mafyasınız" dedi. Sürücünün bu sözlerine karşılık veren polis memuru ise, "Biz mafya değiliz, devletin polisiyiz" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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