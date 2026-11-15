Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir çevre yolunda kaza mahalline dalan otomobil 5 kişiyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir çevre yolunda kaza mahalline dalan otomobil 5 kişiyi yaraladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir çevre yolunda iddiaya göre su birikintisine kapılan otomobilin karıştığı kazaya müdahale sırasında kaza mahalline dalan otomobil, trafik polisi dahil 5 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok; çevre yolu trafiğe kapatıldı.

Eskişehir çevre yolunda yağış nedeniyle su birikintisine kapılarak kontrolünü kaybeden otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale eden trafik polisi ile 4 kişi, kaza mahalline dalan başka bir otomobilin çarpmasıyla yaralanırken, kaza nedeniyle çevre yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Y.T. idaresindeki 26 AIT 887 plakalı otomobil, yağış sonrasında çevre yolu Gündoğdu Mahallesi mevkiinde, Ankara istikameti Alpu Kavşağı alt geçidinde, iddiaya göre su birikintisine kapılarak kontrolden çıktı. Araç, sırasıyla Emir Buğra T. yönetimindeki 06 HA 5530 plakalı otomobile ve B.M. idaresindeki 33 BBB 071 plakalı hafif ticari araca çarparak maddi hasarlı kazaya karıştı.

Olay yerine dalan araç trafik polisine çarptı

İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Ekiplerin yolda güvenlik önlemi alıp müdahalede bulunduğu sırada, M.K. idaresindeki 26 AJB 619 plakalı otomobil önce dubalara, ardından kazaya müdahale eden trafik polisi Y.K.'ya ve son olarak 26 AIT 887 plakalı kazalı araca çarptı.

Trafik polisi dahil 5 kişi yaralı

Yaşanan zincirleme kazada, 26 AJB 619 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan B.A. ile görevli trafik polisinin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevre yolu trafiğe kapatılarak araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay anını anlatan ve kazaya karışan sürücü Emir Buğra T., "Orta şeritte gidiyordum. Otomobil, sol şeritte geliyordu. Ortalama hızlardaydık, 80-90 civarı. Köprünün altında aracı suya kaptırdı. Suya kaptırdıktan sonra orta şeritte bana vurdu, benden sekip tıra vurdu. Önümde araç vardı. Tıra vurduktan sonra refüje döndü, refüje vurdu. Sonra polis ekiplerini aradık, polis ekipleri geldi. Polis ekipleri geldikten sonra dubalarını koyduğu sırada tam aracın önüne geçtik, konuşacakken arkadan veya sonda otomobil geldi bir tane daha. Hem polis aracına hem bize vurdu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Altay Bayındır'dan Celta Vigo kariyerine görkemli siftah

Altay Bayındır'dan yeni takımında 5-0'lık görkemli siftah
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur65

Kılıçdaroğlu AK Parti ve MHP ile ittifak ihtimaline açık kapı bıraktı
Fenerbahçe'de büyük operasyon! Emre Belözoğlu listeyi hazırladı

İşte art arda İstanbul'a indirmek istedikleri 3 transfer
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakana yaptığı özel şakayı tüm salon duydu

Duyanlar kulaklarına inanamadı! Mikrofon açık kalınca rezil oldular
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan Lübnan’da gençlere Arapça seslendi: Babamın sevgi dolu selamlarını getirdim

Lübnanlı gençlere kendi dillerinde seslendi: Çok özel bir selam iletti
TIR dorsesi cephaneliğe dönmüş! 187 Beretta tabanca ele geçirildi, koltuklardan da silah çıktı

Tır değil cephanelik! Yakalanan kaçak silahın değeri tam bir servet

Sabah yürüyüşü yapan kadına maymun saldırdı: Artık sokağa çıkmaya korkuyorlar

Halk sokağa çıkmaya korkar oldu! Nereden çıkacakları hiç belli değil
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor109

Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar
Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi! Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı

Kurbanlarından biri 2 aylık öz kızıydı! Cani baba cezasını buldu
Mustafa Sarıgül ve oğlu hakkında akrabalarından ağır iddialar: 30 milyon dolarlık dolandırıcılık, şantaj ve tehdit

Sarıgül ailesinde sular durulmuyor! Gelinlerinin suçlamaları çok ağır

Beşiktaş'ta Poku için karar

Transfer olalı aylar olmuştu! Beşiktaş'ta kalması neredeyse imkansız