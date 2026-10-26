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Eskişehir Çevre Yolu'nda marul yüklü kamyonet yan yattı, marullar yola saçıldı

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Eskişehir Çevre Yolu'nda marul yüklü kamyonet yan yattı, marullar yola saçıldı Haber Videosunu İzle
Eskişehir Çevre Yolu'nda marul yüklü kamyonet yan yattı, marullar yola saçıldı
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Eskişehir Çevre Yolu'nda Alpu Alt Geçiti'nde saat 21.00 sıralarında kontrolden çıkan marul yüklü kamyonet yan yattı. Kaza maddi hasarla atlatılırken kasasındaki marullar yola saçıldı, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp yolu temizledi.

Eskişehir'de kontrolden çıkan marul yüklü kamyonetin yan yattığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eskişehir Çevre Yolu üzerinde, Alpu Alt Geçiti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Y. (50) idaresindeki 26 AH 164 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kaza şans eseri maddi hasarla atlatılırken, kamyonetin kasasındaki marullar yola saçıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir kaza daha yaşanmaması amacıyla ekiplerce çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Yola saçılan marullar ise toplandı. Yan yatan kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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